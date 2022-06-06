На тренерській посаді бергамасків можуть відбутися зміни.
Джан П'єро Гасперіні, getty images
06 червня 2022, 23:24
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні завтра, 7 червня, проведе прес-конференцію.
Як повідомляє видання SportMediaset, на ній італійський тренер може оголосити про те, що залишає Аталанту.
Джан П'єро Гасперіні очолив Аталанту влітку 2016 року. На рахунку тренера 291 поєдинок, у середньому він набирав 1,79 бала за гру.
Нагадаємо, раніше тренер заявив, що Аталанті складно так довго залишатися на високому рівні.