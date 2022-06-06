Италия

На тренерській посаді бергамасків можуть відбутися зміни.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні завтра, 7 червня, проведе прес-конференцію.

Як повідомляє видання SportMediaset, на ній італійський тренер може оголосити про те, що залишає Аталанту.

Джан П'єро Гасперіні очолив Аталанту влітку 2016 року. На рахунку тренера 291 поєдинок, у середньому він набирав 1,79 бала за гру.

Нагадаємо, раніше тренер заявив, що Аталанті складно так довго залишатися на високому рівні.