Италия

Італійський клуб піднявся на два дивізіони за два сезони.

Відбувся матч-відповідь плей-офф Серії С, в якому Палермо здобув перемогу над Падовою, в результаті чого зміг вийти в другий дивізіон чемпіонату Італії — Серію В. Обидва матчі закінчилися з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 25 хвилині забив Маттео Брунорі, а Падова закінчувала матч вдев'ятьох.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Палермо було визнано банкрутом та припинило своє існування.

Влітку 2019 року аматорська команда Палермо заявилася на Серію D і вже за підсумками першого сезону пройшла до Серії С з першого місця.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що Палермо може увійти до холдингу City Football Group, який володіє Манчестер Сіті та іншими клубами по всьому світу.