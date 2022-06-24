Италия

Опубліковано календар нового сезону італійської Серії А.

Італійська Серія А в своєму офіційному твіттері опублікувала календар майбутнього сезону-2022/23.

Чемпіон Італії – Мілан – у першому турі зіграє проти Удінезе на своєму домашньому стадіоні.

Щодо Аталанти, в якій виступає український півзахисник Руслан Маліновський, в гостях зустрінеться із Сампдорією. У другому турі на команду українця чекає протистояння проти Мілана.

Календар перших трьох турів на сезон-2022/23:

Також Серія А виділила більш статусні матчі, розклад яких ви можете подивитись самі:

Раніше повідомлялося, що Маліновський — автор найкращого гола Аталанти в сезоні-2021/22.