Опубліковано календар нового сезону італійської Серії А.
Руслан Маліновський, Getty Images
24 червня 2022, 14:30
Італійська Серія А в своєму офіційному твіттері опублікувала календар майбутнього сезону-2022/23.
Чемпіон Італії – Мілан – у першому турі зіграє проти Удінезе на своєму домашньому стадіоні.
Щодо Аталанти, в якій виступає український півзахисник Руслан Маліновський, в гостях зустрінеться із Сампдорією. У другому турі на команду українця чекає протистояння проти Мілана.
Календар перших трьох турів на сезон-2022/23:
Також Серія А виділила більш статусні матчі, розклад яких ви можете подивитись самі:
Раніше повідомлялося, що Маліновський — автор найкращого гола Аталанти в сезоні-2021/22.