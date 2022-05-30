Италия

Transfermarkt представив несподівану збірну сезону італійського чемпіонату.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної сезону італійської Серії А, у яких закінчуються контракти. Збірну презентував портал Transfermarkt.

Чинний контракт українського півзахисника з італійським клубом розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Малиновський провів 41 матч, у яких забив 10 голів і віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Маліновський провів 100 матчів у Серії А.