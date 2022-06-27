Италия

Італійський клуб може продати захисника, а тому готує нове підписання.

Ювентус розглядає варіант з продажем Маттейса Де Лігта у найближче літнє трансферне вікно, а тому шукає варіанти заміни.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, якщо нідерландець покине туринців, то клуб спробує підписати Каліду Кулібалі з Наполі чи Габріеля з Арсеналу.

Серед претендентів на підписання Маттейса Де Лігта фігурує Челсі, який уже розпочав переговори щодо гравця.

Нагадаємо, що Ювентус хоче виручити за де Лігта близько 100 мільйонів євро.