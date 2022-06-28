Незабаром бельгійський форвард стане гравцем "россонері".
Дівок Орігі, Getty Images
28 червня 2022, 08:59
Колишній нападник Ліверпуля Дівок Орігі найближчим часом стане гравцем Мілана. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 27-річний бельгієць вже прибув до Італії, щоб пройти медогляд, після чого він поставить свій підпис під довгостроковим контрактом із "россонері".
Також наголошується, що футболіст відхилив пропозиції з боку Вільярреалу, а також клубів АПЛ та Бундесліги.
Минулого сезону Орігі провів 18 матчів, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.