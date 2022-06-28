Италия

Незабаром бельгійський форвард стане гравцем "россонері".

Колишній нападник Ліверпуля Дівок Орігі найближчим часом стане гравцем Мілана. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 27-річний бельгієць вже прибув до Італії, щоб пройти медогляд, після чого він поставить свій підпис під довгостроковим контрактом із "россонері".

Також наголошується, що футболіст відхилив пропозиції з боку Вільярреалу, а також клубів АПЛ та Бундесліги.

Минулого сезону Орігі провів 18 матчів, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.