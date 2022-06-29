Сербський форвард перебереться до італійського чемпіонату.
Лука Йович, getty images
29 червня 2022, 00:41
Фіорентина продовжує роботу над комплектацією складу на наступний сезон.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "фіалки" домовилися з Реалом про підписання Луки Йовіча на правах орендної угоди.
Стверджується, що італійський клуб виплачуватиме лише частину заробітної плати сербського форварда.
В минулому сезоні Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.
Нагадаємо, що Шахтар просить за Марлона у Фіорентини 10 мільйонів євро.