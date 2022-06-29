Италия

Сербський форвард перебереться до італійського чемпіонату.

Фіорентина продовжує роботу над комплектацією складу на наступний сезон.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "фіалки" домовилися з Реалом про підписання Луки Йовіча на правах орендної угоди.

Стверджується, що італійський клуб виплачуватиме лише частину заробітної плати сербського форварда.

В минулому сезоні Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.

Нагадаємо, що Шахтар просить за Марлона у Фіорентини 10 мільйонів євро.