Италия

Бразильський захисник затребуваний у багатьох командах.

Марлон продовжує привертати інтерес різних іноземних клубів до поточного трансферного вікна.

Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, бразильський захисник увійшов до шорт-листу ще одного представника Серії А — Монци.

Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів лише 12 поєдинків.

Зазначимо, що на бразильского захисника також претендує Фіорентина, яка поки що не може домовитися про фінансову сторону переходу.