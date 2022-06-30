Бразильський захисник затребуваний у багатьох командах.
Марлон, getty images
30 червня 2022, 16:25
Марлон продовжує привертати інтерес різних іноземних клубів до поточного трансферного вікна.
Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, бразильський захисник увійшов до шорт-листу ще одного представника Серії А — Монци.
Минулого достроково завершеного сезону Марлон провів лише 12 поєдинків.
Зазначимо, що на бразильского захисника також претендує Фіорентина, яка поки що не може домовитися про фінансову сторону переходу.