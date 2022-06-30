Италия

Туринці націлилися на бразильського форварда.

Ювентус розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, туринський клуб збирається запропонувати Ліверпулю Адрієна Рабьо як частину угоди з Роберто Фірміно.

Минулого сезону бразильський футболіст провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився одинадцятьма голами та п'ятьма результативними передачами.

У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі та сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, що Челсі зацікавлений у підписанні Рабьо після зняття трансферного бану.