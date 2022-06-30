Туринці націлилися на бразильського форварда.
Роберто Фірміно, getty images
30 червня 2022, 17:24
Ювентус розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercatoweb, туринський клуб збирається запропонувати Ліверпулю Адрієна Рабьо як частину угоди з Роберто Фірміно.
Минулого сезону бразильський футболіст провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився одинадцятьма голами та п'ятьма результативними передачами.
У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі та сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.
Нагадаємо, що Челсі зацікавлений у підписанні Рабьо після зняття трансферного бану.