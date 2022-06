Як повідомляв зранку відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Габріель Жезус сьогодні мав пройти медогляд і підписати контракт із лондонським Арсеналом. Зараз авторитетний журналіст підвертджує свою ж інформацію і стерджує, що контракт між бразильцем та лондонським грандом вже підписаний.

Medical successfully completed for Gabriel Jesus in London today as expected, he’s new Arsenal player until June 2027. It’s all signed and completed between clubs too. 🇧🇷 #AFC



Official statement pending — Gabriel joins for £45m fee from Man City.