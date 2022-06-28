З години на годину очікується офіційне представлення бразильця.
Габріель Жезус, Getty Images
28 червня 2022, 14:54
Як повідомляв зранку відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Габріель Жезус сьогодні мав пройти медогляд і підписати контракт із лондонським Арсеналом. Зараз авторитетний журналіст підвертджує свою ж інформацію і стерджує, що контракт між бразильцем та лондонським грандом вже підписаний.
Як пише італієць, Жезус гратиме за "канонірів" до червня 2027-го року, "каноніри" заплатять манкуніанцям 45 мільйонів фунтів. Офіційне представлення футболіста очікується вже сьогодні.
Нагадаємо, що вчора лондонці представили американського голкіпера.