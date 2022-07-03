Молодий албанець продовжить кар'єру в МЛС.
Джакомо Вріоні, Getty Images
03 липня 2022, 12:15
Нападник туринського Ювентуса Джакомо Вріоні продовжить кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, "стара синьйора" продала 23-річного футболіста збірної Албанії в Нью-Інгленд Революшн. Сума трансферу становила близько чотирьох мільйонів євро.
Минулого сезону Вріоні виступав за Тіроль на правах оренди. З 19 забитими м'ячами він розділив перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Австрії.
Раніше повідомлялося, що Зінченко може перейти до Ювентусу в рамках угоди з де Лігтом.