Италия

Молодий албанець продовжить кар'єру в МЛС.

Нападник туринського Ювентуса Джакомо Вріоні продовжить кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, "стара синьйора" продала 23-річного футболіста збірної Албанії в Нью-Інгленд Революшн. Сума трансферу становила близько чотирьох мільйонів євро.

Минулого сезону Вріоні виступав за Тіроль на правах оренди. З 19 забитими м'ячами він розділив перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Австрії.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може перейти до Ювентусу в рамках угоди з де Лігтом.