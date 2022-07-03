Англия

Контрактна угода українця з "міщанами" розрахована до літа 2024 року.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, українець може бути включений до угоди щодо захисника "старої синьйори" Маттейса де Лігта, який перебуває у сфері інтересів Сіті.

Крім Зінченка, "міщани" готові запропонувати Ювентусу підписати півзахисника Ілкая Гюндогана, а ще доплатити близько 40-50 млн євро.

Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий витратити 80 млн євро на Де Лігта, але Ювентус хоче більше.