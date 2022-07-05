Италия

Захисник може змінити клубну прописку.

Інтер розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, італійський клуб націлився на центрального захисника Борусії Д Мануеля Аканджі.

Зазначимо, що минулого сезону швейцарський футболіст провів 35 поєдинків за "джмелів", у яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що Інтеру вже найближчим може знадобитися новий центральний захисник, бо ПСЖ готовий запропонувати за Шкрініара 65 мільйонів євро.