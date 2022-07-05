Италия

Неаполітанці не хочуть продавати свого форварда.

Баварія розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля та хоче підписати Віктора Оїсімгена.

Проте мюнхенцям доведеться викласти за футболіста величезну суму. Як повідомляє видання Corriere dello Sport, неаполітанці вимагають за свого форварда близько 110 мільйонів євро.

Минулого сезону нігерійський форвард провів у Серії А 27 матчів, у яких забив чотирнадцять голів та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, що президент Наполі підозрюється у махінаціях під час трансферу Осімгена.