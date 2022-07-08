34-річний аргентинець найближчим часом стане гравцем "старої синьйори".
Анхель Ді Марія, Getty Images
08 липня 2022, 00:35
Колишній півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія найближчим часом стане гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".
У своєму твіттері Ювентус виклав відео, на якому 34-річний аргентинець залишає літак у Турині.
Нагадаємо, футболіст дістанеться італійському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із ПСЖ.
Минулого сезону Ді Марія провів 31 матч, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.