Италия

Французький футболіст є основним виконавцем у клубі.

Центральний захисник Робен Ле Норман ще в юному віці перейшов до молодіжного складу іспанського Реалу Сосьєдад, у якому в підсумку став повноцінним гравцем стартового складу.

Прихильність французького футболіста кілька сезоні тому вже була відзначена керівництвом баскського колективу шляхом підписання контракту до 2024 року, проте поступово наближається момент її закінчення, тож 25-річний футболіст знову постає перед вибором щодо подальшого майбутнього.

Із цікавою пропозицією щодо можливого трансферу до представників Сосьєдада звернулась італійська Фіорентина, проте команді для цього потрібно вирішити питання фінансового плану.

У цьому сезоні Робен відіграв 47 матчів, по два рази відзначившись забитими м’ячами та результативними передачами.