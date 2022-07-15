Италия

Бельгійський клуб має намір отримати більше за трансфер своєї зірки.

Півзахисник Брюгге Шарль де Кетеларе може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво бельгійського клубу відхилило пропозицію Мілана у розмірі 31 мільйон євро.

Зазначається, що Брюгге готовий відпустити 21-річного бельгійця за 37 млн. євро. Також бельгійці хочуть отримати відсоток від майбутнього продажу футболіста.

При цьому особистий контракт де Кетеларе вже готовий — він розрахований до літа 2027 з окладом у розмірі 2,5 млн євро. Наразі готує нову пропозицію для Брюгге.

Минулого сезону де Кетеларе провів 49 поєдинків, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.