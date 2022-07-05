Италия

Бельгійський хавбек може перебратися до італійської Серії А.

Півзахисник Брюгге Шарль де Кетеларе може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного бельгійця зацікавлений Мілан, який вже зробив першу пропозицію бельгійському клубу щодо можливого трансферу футболіста.

Пропозиція "росонері" оцінюється у розмірі 20 мільйонів євро, але бельгійці мають намір отримати більше, аргументуючи це конкуренцією з боку Лідса.

Крім цього Мілан продовжує вести переговори з Челсі щодо хавбека Хакіма Зієша.

Минулого сезону де Кетеларе провів 49 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.