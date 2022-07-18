Футболіста витягнули з автомобіля та обшукали.
Тьємуе Бакайоко, Getty Images
18 липня 2022, 17:59
Неприємна історія сталася із півзахисником Мілана Тьємуе Бакайоко, контракт якого належить лондонському Челсі.
Футболіста прямо посеред дороги зупинила поліція. Його попросили вийти із машини та почали обшукувати. Відео вже поширилось мережею.
Але, як вияснилось, француз — не той, кого шукали правоохоронні органи. Офіцер поліції здивувався, що проводе обшук у футболіста, а не у злочинця.
Нагадаємо, Мілан орендував хавбека влітку 2021 року. Його термін оренди закінчується у 2023 році.
Раніше повідомлялось, що одного із зіркових футболістів з АПЛ затримали за підозрою у зґвалтуванні.