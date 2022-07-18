Італія

Футболіста витягнули з автомобіля та обшукали.

Неприємна історія сталася із півзахисником Мілана Тьємуе Бакайоко, контракт якого належить лондонському Челсі.

Футболіста прямо посеред дороги зупинила поліція. Його попросили вийти із машини та почали обшукувати. Відео вже поширилось мережею.

Але, як вияснилось, француз — не той, кого шукали правоохоронні органи. Офіцер поліції здивувався, що проводе обшук у футболіста, а не у злочинця.

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero — Il Primo Rossonero 🏆 (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022

Нагадаємо, Мілан орендував хавбека влітку 2021 року. Його термін оренди закінчується у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що одного із зіркових футболістів з АПЛ затримали за підозрою у зґвалтуванні.