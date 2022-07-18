Італія

Найближчим часом 28-річний аргентинець пройде медичне обстеження.

Нападник збірної Аргентини Пауло Дібала прилетів до Портуалії, де відбуваються навчально-тренувальні збори Роми. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, найближчим часом 28-річний аргентинець пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт із "вовками".

Раніше була інформація, що Дібала поставить підпис під контрактом до літа 2025 року. При цьому наголошувалося, що головну роль у його переході відіграв головний тренер римлян Жозе Моуріньо.

Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента, оскільки раніше він залишив Ювентус.

Минулого сезону Дібала провів 39 поєдинків, у яких забив 15 голів та віддав шість результативних передач.