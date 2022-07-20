Італія

Футболіст раніше мав досвід виступів у німецькому футболі.

У прийдешньому сезоні італійський Лечче вперше за три останні роки долучиться до числа учасників Серії A на тлі перемоги в минулому розіграші другого за силою дивізіону країни.

Головною метою новоприбулого до "еліти" колективу є бодай не повторення результатів сезону-2019/20, коли команда посіла 18 місце й отримала пониження за рангом.

Через це салентіанці наразі намагаються активно працювати на трансферному ринку, однак через невеликий обсяг вільних коштів вимушені звертатись до незвичних для більшості вболівальників ринків.

Зокрема, "вовки" знайшли для себе підсилення в норвезькому Мольде, де непоганий сезон відіграє 24-річний центральний захисник Бірк Ріса.

Цей футболіст цікавий передусім своєю спортивною долею, адже мав неабиякий досвід у складі юнацьких команд німецького Кельна, після чого знову повернувся на батьківщину.

У поточному розіграші норвезьких внутрішніх змагань гравець відіграв у 15 матчах.