Український півзахисник залишиться у Серії А.
Віктор Коваленко, фото getty images
23 липня 2022, 15:28
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко може знову вирушити до Спеції на правах орендної угоди.
Як повідомляє видання Calcio Spezia, італійська команда підпише українського футболіста і матиме право вікупа.
Контракт з Аталантою в українського півзахисника триває до літа 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро. У сезоні-2021/22 на рахунку Коваленка один гол та чотири гольових передачі за "орлят".
Нагадаємо, що сама Аталанта не проти продати українського півзахисника, проте ще не отримувала пропозицій, що їх влаштовує.