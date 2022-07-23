Італія

Український півзахисник залишиться у Серії А.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко може знову вирушити до Спеції на правах орендної угоди.

Як повідомляє видання Calcio Spezia, італійська команда підпише українського футболіста і матиме право вікупа.

Контракт з Аталантою в українського півзахисника триває до літа 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро. У сезоні-2021/22 на рахунку Коваленка один гол та чотири гольових передачі за "орлят".

Нагадаємо, що сама Аталанта не проти продати українського півзахисника, проте ще не отримувала пропозицій, що їх влаштовує.