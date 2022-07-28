Італія

Римляни підпишуть півзахисника Інтера

Лаціо працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, а вимоги Мауріціо Саррі досить високі.

Як повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо, римський клуб погодив перехід півзахисника Інтера Матіаса Весіно.

В минулому сезоні Весіно провів 23 матчі за Інтер у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, що Лаціо може втратити лідера, адже Манчестер Юнайтед зробить пропозицію Мілінковичу-Савичу на тлі невизначеності з де Йонгом.