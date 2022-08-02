Римляни хочуть підписати Емерсона.
Емерсон, getty images
02 серпня 2022, 18:58
Лаціо продовжує розглядати різні варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє портал CaughtOffside, римляни працюють над підписанням захисника Челсі Емерсона Палм'єрі.
Можливо, у послугах 27-річного футболіста особисто зацікавлений Мауріціо Саррі, який уже працював із італійцем, будучи головним тренером Челсі.
Минулого сезону Емерсон Палм'єрі грав на правах оренди за Ліон.
Нагадаємо, що раніше Маркос Антоніо дебютував за Лаціо в товариському матчі із 21 голом.