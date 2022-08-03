Італія

Гравцеві залишилось лише пройти медогляд.

Турецькі клуби мають здібності не лише в підписанні футболістів із гучними іменами на фінальній частині їхньої кар’єри, а ще й інколи виховують доволі здібних молодих виконавців, які в майбутньому можуть підсилити клуби з топ-чемпіонатів західної частини субконтинента.

Ця історія стосується, зокрема, 18-річного півзахисника Бешикташа Емірхана Ілкхана, який у своєму віці має вже 12 виступів у складі "дорослої" команди "орлів", устигнувши при цьому забити один м’яч.

На тлі виступів гравця за ходом минулого сезону, італійський Торіно не став вичікувати моменту для підписання цього виконавця в майбутньому, зробивши рішучий крок у перемовинах із турецьким клубом під час поточного трансферного вікна.

Перемовини між клубами одразу за продуктивним сценарієм, тож представникам Серії A вдалось домовитись про трансфер Ілкхана за 4,5 млн євро.

Окрім цього, Бешикташ отримає з можливого продажу свого футболіста в майбутньому 15% від потенційних зароблених коштів.