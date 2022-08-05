Італія

Дессерс перейде до новачка Серії А.

Нападник Генку Сіріл Дессерс перейшов до Кремонезе, повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Контракт із нігерійцем підписаний до літа 2027-го року.

Нагадаємо, у минулому сезоні 27-річний форвард став найкращим бомбардиром Ліги Конференцій. У першому в історії розіграші нового третього єврокубку він забив 10 м'ячів і віддав 2 гольові передачі, виступаючи в оренді у роттердамському Феєнорді.

Нагадаємо, Кремонезе може орендувати гравця Інтера.