Италия

23-річний італієць набиратиметься досвіду в італійській Серії А.

Кремонезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Ювентуса Лукою Дзанімакк'єю.

Нова орендна угода з 23-річним італійцем розрахована на один рік.

Зазначимо, що минулого сезону Дзанімакк'я також виступав за Кремонезе на правах оренди. На його рахунку 36 матчів, у яких він забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Додамо, що за підсумками минулої кампанії Кремонезе зміг вибратися в еліту італійського футболу і цього сезону виступатиме в Серії А.