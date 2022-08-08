Чилійський нападник змінить клуб.
Алексіс Санчес, getty images
08 серпня 2022, 21:47
Інтер продовжує роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону, розвантажуючи зарплатну відомість команди.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, "неррадзурі" припинили співпрацю з чилійським нападником Алексісом Санчесом.
У минулому сезоні 33-річний гравець забив дев’ять голів та віддав п’ять результативних передач у 38 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес підпише угоду на два роки і зароблятиме три мільйони євро за сезон..