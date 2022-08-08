Італія

Чилійський нападник змінить клуб.

Інтер продовжує роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону, розвантажуючи зарплатну відомість команди.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, "неррадзурі" припинили співпрацю з чилійським нападником Алексісом Санчесом.

У минулому сезоні 33-річний гравець забив дев’ять голів та віддав п’ять результативних передач у 38 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес підпише угоду на два роки і зароблятиме три мільйони євро за сезон..