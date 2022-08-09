28-річний італієць потрапив у скандал.
Доменіко Берарді, Getty Images
09 серпня 2022, 07:52
У понеділок, 8 серпня, Сассуоло вилетів з 1/32 Кубка Італії від представника Серії С — Модени. "Нероверді" поступились із рахунком 2:3, м'ячами за них відзначилися Доменіко Берарді та Каан Айхан.
Після матчу прихильники клубу не могли стриматися своїх негативних емоцій, що не оцінив особисто Берарді. Найзірковіший футболіст команди почав "стрибати" на фанатів свого колективу, які прийшли висловити невдоволення продемонстрованою на полі ганьбою.
Серйозної бійки вдалося уникнути, проте інцидент потрапив до соцмереж. Чи понесе Берарді якесь покарання за свій вчинок, наразі невідомо.
Нагадаємо, Сассуоло хоче придбати Пінамонті
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