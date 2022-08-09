Італія

28-річний італієць потрапив у скандал.

У понеділок, 8 серпня, Сассуоло вилетів з 1/32 Кубка Італії від представника Серії С — Модени. "Нероверді" поступились із рахунком 2:3, м'ячами за них відзначилися Доменіко Берарді та Каан Айхан.

Після матчу прихильники клубу не могли стриматися своїх негативних емоцій, що не оцінив особисто Берарді. Найзірковіший футболіст команди почав "стрибати" на фанатів свого колективу, які прийшли висловити невдоволення продемонстрованою на полі ганьбою.

Серйозної бійки вдалося уникнути, проте інцидент потрапив до соцмереж. Чи понесе Берарді якесь покарання за свій вчинок, наразі невідомо.