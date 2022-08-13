Італія

Football.ua представляє анонс першого туру чемпіонату Італії-2022/23.

У суботу, 13 серпня, розпочнеться новий сезон італійської Серії А. Раніше ми розповідали про інтриги нового розіграшу, а також дали свій прогноз на його підсумки.

У цьому ж тексті ми розкажемо, що цікавого можуть побачити вболівальники у стартовому турі.













САМПДОРІЯ — АТАЛАНТА

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ДІОНІЗІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Один із перших двох матчів, які стартують у суботу о 19:30, ще кілька місяців тому можна було би назвати протистоянням українців — Владислав Супряга проти Руслана Маліновського. Проте перший безславно повернувся до Динамо, а другий теж знаходиться за крок до відходу не тільки з Аталанти, але й із Серії А загалом.

Сампдорія, на відміну від сусідів із Дженоа, змогла врятуватися минулого сезону, проте нема жодних передумов, що цей розіграш буде для неї успішнішим. Команда не демонструвала найкращих результатів ще за часів Массімо Ферреро, а після ув'язнення одіозного президента — і годі.

Марко Джампаоло, який свого часу саме роботою у "Самп" заслужив запрошення до Мілану, перестав демонструвати тренерський прогрес. Команда провела жахливе трансферне вікно, з цікавих персон підписавши хіба 35-річного форварда Франческо Капуто, який минулий сезон і так провів у складі "Дорії", хоч і в оренді з Сассуоло.

Можливо, щось показати зможе німецький хавбек марокканського походження Абдельхамід Сабірі, за якого "Дорія" цього літа виклала мільйон євро на стіл Пізи. До слова, він вже встиг відзначитися голом у кубковому матчі з Реджиною. Проте знов таки — Сабірі на правах оренди грав за генуезців ще у другій половині минулого сезону, тобто його важко назвати повноцінно новим гравцем. Команда не підсилилася, але однозначно послабилася — мінус Торсбі, Екдаль, Йосіда, Бонаццолі...

Аталанта входить у сезон у новому, але у той же час не зовсім зрозумілому образі. Ніхто не знає, чого можна очікувати від дружини Джан П'єро Гасперіні і точно не скаже про це до кінця трансферного вікна. Все натякає на один беззаперечний факт — казка закінчилася і все, що буде далі — хіба якийсь нудний і нецікавий більшості епілог.

Клуб наче й не сидів склавши руки, підписавши Адаму Лукмана з Лейпцига та Едерсона з Салернітани — обидва футболісти є дуже цікавими. Проте "неррадзурі" втратили Маттео Пессіну та Ремо Фройлера, а невдовзі розпрощаються з Русланом Маліновським — принаймні, все до цього йде. Тож не виключено, що на Луїджі Ферраріс ми можемо побачити нашого співвітчизника у футболці Аталанти восстаннє.

Незважаючи на всі проблеми, здобути перемогу у матчі з таким суперником "Богиня" зобов'язана. Якщо не тут, то де?

Орієнтовний склад Аталанти: Муссо — Джимсіті, Околі, Толой — Хатебур, Де Роон, Маліновський, Лукман, Меле — Сапата, Бога

ПРОГНОЗ 0:2







МІЛАН — УДІНЕЗЕ

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 19:30. САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Друга стартова гра розпочнеться у той же день і той же час, що і матч Аталанти. Цікава вона хоча би тим, що завжди цікаво побачити першу гру чемпіона у новій іпостасі.

Трансферне вікно Мілана не можна назвати супер ударним як для володаря Скудетто та учасника Ліги чемпіонів. Клуб підписав мегаталановитого бельгійця Шарля Де Кетеларе, проте втратив Франка Кесс'є. Обидва є гравцями середини поля, хоча екс-гравець Брюгге грає трошки вище.

Виходячи з цього, у "россонері" вимальовується проблема з прямою заміною івуарійця, і Стефано Піолі має вирішувати її вже по ходу сезону. Можливо, він буде довіряти новачку з минулого літа Ясіну Адлі, який минулий сезон провів в оренді у Бордо. Хоча не варто забувати, що трансферне вікно ще триває...

Підписання ще одного бельгійця Дівока Орігі можна назвати посиленням глибини атаки. Нема ніяких передумов, що багаторічний форвард найближчого резерву Ліверпуля раптом змінить свій статус у новій команді. Навіть нинішній, 35-річний Олів'є Жиру — це клас. Не кажучи вже про Златана Ібрагімовіча навіть у ті 20-30 хвилин, які у разі чого отримуватиме саме він, а не Орігі. Про Анте Ребіча — годі й говорити!

Щодо Удінезе, то команда не має жодних передумов для зміни свого статусу. Максимум "б'янконері" — успіхи в окремих матчах із сильними командами та статус міцного середнячка, який ще треба заслужити. Цього літа, до речі, клуб знову змінив тренера — команду очолив її колишній футболіст Андреа Соттіль.

Загалом, команда втратила правого захисника Нуеля Моліну, який за хороші гроші пішов до Атлетіко. Це, мабуть, головний трансфер фріульців цього літа, і той — на вихід.

Натомість, захист клуб підсилив Нуеном Пересом з того таки Атлетіко, Леонардо Бутою з Браги, Адамом Мазіною із такою "рідного" Уотфорда та Якобом Бійолем з чемпіонату держави-терориста. Комплектація непогана, але не дає передумов для якісного стрибка нагору.

Орієнтовний склад Мілана: Мен'ян — Флоренці, Калюлю, Томорі, Тео Ернандес — Беннасер, Тоналлі — Мессіас, Де Кетеларе, Леао — Ребіч

ПРОГНОЗ 1:0



САЛЕРНІТАНА — РОМА

​НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО АРЕКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Ну що, діючого чемпіона ми вже сьогодні згадали, а тепер поговоримо про майбутнього? Власне, саме такий висновок напрошується з багаточисленних анонсів сезону, де зіркова команда Моурінью виглядає ледь не головним претендентом на Скудетто.

Ми ж у свою чергу обережні — склад "джалороссі" дійсно потужний, але поки ми не побачили оновлену команду на полі хоча би в кількох матчах (навіть якщо будемо рахувати товарняк із Шахтарем), то все виглядає лише як красива рекламна обгортка. Що ховається за нею — поки не знає ніхто. Особливо, враховуючи максимально неоднозначний фактор "Особливого", вибачайте вже за таку тавтологію.

Рома "закрила" центр поля підписаннями Неманьї Матіча та Джорджиньйо Вейналдума, підсилила захист найдорожчим трансфером вікна, переманивши Зекі Челіка з "фонсеківського" Лілля. Про Пауло Дібалу з його пишною презентацією — годі й говорити. Власне, як і про можливий трансфер Андреа Белотті.

Суперник у першому турі у римлян прекрасний — Салернітана, яка дивом зберегла прописку в еліті минулого сезону. Продавши Едерсона до Аталанти, команда з Півдня Італії змогла дозволити собі декілька непоганих придбань (той же Матео Ловато перебрався до Салерно як частина угоди), проте навряд це змінить ситуацію глобально. Максимум — боротьба за виживання знову закінчиться успіхом.

У разі чого, у Жозе вже готове виправдання — Рома незадоволена призначенням арбітра VAR! Не такий він, старі конфлікти...

Орієнтовний склад Роми: Руі Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Вінья — Челік, Матіч, Вейналдум, Спінаццола — Дібала, Дзаньоло — Абрахам

ПРОГНОЗ 1:3



ЮВЕНТУС — САССУОЛО

ПОНЕДІЛОК, 15 СЕРПНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Оновлений Ювентус на початку наступного тижня зробить першу спробу повернути таке бажане Скудетто, яке за "десяті" роки встигло стати для нього буденним. Передумов предостатньо — сильне трансферне вікно, де важко знайти питання хоч до одного трансферу як на вхід, так і на вихід.

Команда позбавилася вікового К'єлліні і не дуже потрібних Аллегрі футболістів (виключення — Мората, про що каже сам алленаторе), знайшовши їм якісні заміни. Шкода тільки, що Погба розпочав другий захід до Турину із травми... До слова, ця біда поки викинула з гри і польського голкіпера туринців Войцеха Щенсни.

Сассуоло — цікава команда за будь-якого тренера, і Алессіо Діонізі, як показав минулий сезон, не став виключенням. У міжсезоння команда втратила Распадорі та Скамакку (на додачу до Ман'янеллі, який завершив кар'єру перед... тіфозі Мілану!), проте, як це завжди буває у випадку цієї команди, знайшла нових цікавих виконавців.

Агустін Альварес із Пеньяроля — це справжня знахідка, яка вже була однією ногою у куди більш амбіційній Фіорентині. Також "нероверді" не пожаліли свого скромного бюджету і на Матеуса Енріке з Греміо, і на Крістіана Тостведта з Генку. Того ж Пінамонті сам Діонізі називає ідеальною заміною Скамаці.

Також треба не забувати, що вже вкотре керівництву клубу вдалося зберегти Доменіко Берарді, якому пророчать перехід до нової команди ще з часів покера у ворота Мілана у 2013. Тоді 25-й номер Сассуоло одноосібно і власними ногами підписав листа на звільнення Аллегрі з червоно-чорного клубу. Тут звільнити Макса з Юве буде важко — все ж перший тур.

Так, Сассуоло розпочав футбольний рік жахливо — з 2:3 від Модени у Кубку та бійки Берарді з уболівальниками. Але хоча б нічия у матчі з Юве перекреслить усі негативні думки.

Орієнтовний склад Ювентуса: Перін — Даніло, Бонуччі, Бремер, Сандро — Куадрадо, Закарія, Локателлі, Ді Марія — Кін, Влахович



ПРОГНОЗ 2:1





МОНЦА — ТОРІНО

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО БРІАНТЕО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Битва двох дуже цікавих команд майбутньої середини поля Серії А. Монца — команда, яка провела цікаву трансферну кампанію та має величезні амбіції, і цьому колективу ми вже присвячували окремий матеріал. Побачити перший матч оновленої команди, та ще й коли мова про першу гру в історії клуба у Серії А — неймовірно цікаво.

У той же час Торіно у першому сезоні без Белотті може здивувати в обидві сторони. Замінити Андреа покликаний Петро Пеллегрі, який повернувся до рідної країни з Монако. Також слід відмітити підсилення атакувальної ланки Ніколо Влашичем, який, щоправда, навряд гратиме у цьому матчі.



ПРОГНОЗ 2:2







ЛЕЧЧЕ — ІНТЕР

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 21:45. ВІА ДАЛЬ МОРЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перед Інтером у цьому сезоні дилема — невже вся справа фіаско у чемпіонській боротьбі минулого сезону була у відсутності Ромелу Лукаку?! Це, звісно, наполовину жарт, але бельгієць повернувся і тепер з усіх сил намагатиметься довести саме це. З його-то Его!

Старт у компанії Сімоне Індзагі що треба — проти Лечче, якого навіть у порівнянні з Кремонезе можна назвати більш скромним новачком. Для психологічної впевненості розгромна перемога без великих проблем дуже і дуже потрібна колективу, який починає гонитву за поверненням Скудетто.



ПРОГНОЗ 0:4





ЛАЦІО — БОЛОНЬЯ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ОЛІМПІКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



На оновлений Лаціо імені Мауріціо Саррі подивитися буде вельми цікаво. Власне, цей сезон і варто називати першим для справжньої реалізації геніальних ідей колишнього банкіра. По суті, підсилити залишилося хіба позицію лівого оборонця (привіт Емерсону), хоча Лотіто й заявив, що для "орлів" трансферне вікно зачинене.

Болонья ж втратила Хікі та Сванберга, проте змогла зберегти Арнаутовича від зазіхань Ман Юнайтед. Також слід додати якісного лівофлангового гравця Андреа Камбіассо з Дженоа, який тільки-но підписав контракт із Юве і відправився до Болоньї в оренду.

Наш прогноз — візит Сініші Міхайловича до клубу, де він став легендою, закінчиться поразкою.

ПРОГНОЗ 2:0









ФІОРЕНТИНА — КРЕМОНЕЗЕ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 19:30. АРТЕМІО ФРАНКІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У минулому сезоні "фіалки" після років депресії, невдач і навіть трагедії нарешті розквіли. Поплакали і знов...

Дивитися на команду Вінченцо Італьяно у першій половині сезону і з Душаном Влаховичем попереду було справжнім задоволенням. То був футбол для естетів. Власне, він таким і залишався, а команда навіть здобула путівку до єврокубків, хоч і була змушена трошки спуститися з небес на землю.

На нашу думку, Фіорентина влітку стала точно не слабшою. І Йович, і Мандрагора — це прекрасні опції для тренерського штабу, а жодну із втрат (одну зимову не рахуємо, ми ж про літо) не можна назвати критичною.

До слова, колишньому "гірнику" Додо випаде честь дебютувати у Серії А у матчі проти новачка турніру. У порівнянні з Лечче, Кремонезе провів доволі непогану трансферну кампанію, і поки про цю команду судити банально важко через великі зміни у складі.



ПРОГНОЗ 3:1





СПЕЦІЯ — ЕМПОЛІ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО АЛЬБЕРТО ПІКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Цілком можливо, перший матч Віктора Коваленка у Спеції у новому статусі. Так, все ще у статусі орендованого гравця, проте з ремаркою, що збереження "орлятами" прописки в еліті гарантує нашому співвітчизнику повноцінний контракт.

За Емполі цікаво спостерігати вже багато років — ледь не з часів Мауріціо Саррі, і це не дивлячись на вильоти й заходи назад. Коротше, не Сассуоло, але щось наближене до цього. До того ж, команда знайшла підсилення на трансферному ринку (ті ж Петар Стояновіч і Ліберато Какаче у захист — це непогано) і, що головне, продовжує працювати під керівництвом Андреа Андреаццолі.

Не дивлячись на не найбільш гучну вивіску, гра обіцяє бути дуже цікаво. І не тільки через уродженця нашого українського Херсона!



ПРОГНОЗ 2:3





ВЕРОНА — НАПОЛІ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО МАРК АНТОНІО БЕНТЕГОДІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Оновлений Наполі — і важко зрозуміти, в якому сенсі ми говоримо це слово. У поганому, якщо говорити про "тут і зараз", себто про результат у цьому сезоні. Але у хорошому, якщо мати на увазі майбутнє — рано чи пізно ветерани мали би піти.

Зараз вони пішли всі разом, і тому у Лучано Спалетті з'являється простір для побудови команди. Так, ця людина любить давати результат одразу, маючи дещо готове, але, на жаль для нього, випадок не той.





Верона ж як завжди — когось віддала (обов'язково Лаціо), когось купила. Великий плюс, що на даному етапі команда з міста Ромео і Джульєтти зберегла Івана Іліча, в якому теж зацікавлений такий близький "жовто-синім" римський клуб. А повноцінне підписання Джованні Сімеоне — гарантія енної кількості голів.

Втім, навіть попри всі складнощі, на папері "партенопеї" виглядають справжнім фаворитом.

ПРОГНОЗ 1:2

