Італія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.

Міланський Інтер напередодні також стартував у новому розіграші італійської Серії A, провівши надважкий поєдинок у гостях проти Лечче.

Команда Сімоне Інздагі зуміла відкрити рахунок уже на другій хвилині, коли Ромелу Лукаку зумів відзначитись за лічені миттєвості після свого повернення до складу "змій" в офіційному поєдинку.

Однак одразу поперерві гості пропустили, що зумовило для них настання важкого відтинку ігрового часу аж до компенсованих хвилин, коли перемогу для "нерадзуррі" влучним пострілом здобув Думфріс.

Огляд матчу:

Лечче — Інтер 1:2

Голи: Сісей, 48 — Лукаку, 2, Думфріс, 90+5.

Лечче: Фальконе — Жандре, Четін (Блен, 21), Баскіротто, Галло — Бістрович (Лістковські, 74), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 74) — Еспето, Сісей (Коломбо, 64), Ді Франческо (Банда, 74).

Інтер: Ханданович — Шкріньяр (Корреа, 88), де Врей, Дімарко — Дарміан (Думфріс, 67), Барелла, Брозович (Мхітарян, 57), Чалханоглу (Джеко, 67), Госенс (Бастоні, 57) — Лукаку, Мартінес.

Попередження: Баскіротто (32), Брозович (55), Дарміан (63), Блен (82), Коломбо (87), Юлманд (90).

Джерело: MEGOGO.