Італія

Італійські клуби не потребують досвідченого португальця.

Епопея з можливим відходом Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно продовжується.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, агент португальця запропонував свого клієнта Мілану та Інтеру, але отримав відмову.

Італійські клуби не хочуть підписувати Кріштіану Роналду через його високу заробітну плату — близько 24 мільйонів євро за сезон.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з Кріштіану Роналду, але навряд це зменшить фінансові апетити гравця.