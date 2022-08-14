Керівництво клубу незадоволене відносинами португальця до своєї роботи.
Кріштіану Роналду, Getty Images
14 серпня 2022, 19:19
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може достроково залишити склад "червоних дияволів". Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" незадоволене ставленням 37-річного португальця до своєї роботи.
Зазначається, що якщо Роналду не зміниться, то клуб розгляне питання щодо дострокового розірвання контракту.
Нагадаємо, МЮ пережив невдалий початок сезону — дві поразки від Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4) у двох стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Через це головний тренер команди Ерік тен Гаг скасував вихідний.
У наступному турі АПЛ МЮ зіграє проти Ліверпуля. Гра відбудеться 22 серпня, о 22:00 за київським часом.