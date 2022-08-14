Англія

Керівництво клубу незадоволене відносинами португальця до своєї роботи.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може достроково залишити склад "червоних дияволів". Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" незадоволене ставленням 37-річного португальця до своєї роботи.

Зазначається, що якщо Роналду не зміниться, то клуб розгляне питання щодо дострокового розірвання контракту.

Нагадаємо, МЮ пережив невдалий початок сезону — дві поразки від Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4) у двох стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Через це головний тренер команди Ерік тен Гаг скасував вихідний.

У наступному турі АПЛ МЮ зіграє проти Ліверпуля. Гра відбудеться 22 серпня, о 22:00 за київським часом.