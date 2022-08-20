Італія

Захисник продовжить виступати за Мілан.

Мілан активно працює на трансферному ринку цього літа, але не забуває і про внутрішні ресурси.

Як повідомляє портал Calciomercato, італійський клуб близький до укладання нового контракту із захисником П'єром Калулу.

Стверджується, що нова угода буде чинною до літа 2027 року.

Варто зауважити, що 22-річний француз за останній футбольний рік зіграв 37 матчів (1 гол + 3 гольові передачі).

Нагадаємо, що Мілан хоче продовжити контракти з великою групою гравців, а не тільки П'єром Калулу.