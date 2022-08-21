Італія

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку чемпіонату Італії.

Доменіко Берарді відзначив продовження контракту з Сассуоло переможним м'ячем у ворота Лечче. Гравець збірної Італії мав далеко не один момент, аби відзначитися голом, та й номінальні господарі стадіону в Емільї-Романьї загалом виглядали гостріше.

"Нероверді" здобули мінімальну перемогу, а новачок Серії А повертається до еліти з двох поразок поспіль.

Огляд матчу:





Сассуоло — Лечче 1:0

Гол: Берарді, 40

Сассуоло: Консільї — Рожеріо, Феррарі, Ерліч, Тольян — Матеус Енріке (Торсведт, 64), Лопес, Фраттезі (Харруі, 80) — Кіріакопулос (Айхан, 90+5), Берарді, Пінамонті (Дефрель, 64).

Лечче: Фальконе — Галло, Баскіротто, Блен, Гендрей — Гонсалес (Аскільдсен, 80), Юлман, Бістровіч (Хельгасон, 71) — Ді Франческо, Стрефецца (Лістковскі, 90), Сессай (Коломбо, 80).

Попередження: Матеус Енріке, Берарді, Рожеріо, Фраттезі, Тольян — Гонсалес.