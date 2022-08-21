До вашої уваги найкращі моменти поєдинку чемпіонату Італії.
Сассуоло святкує гол, Getty Images
21 серпня 2022, 09:45
Доменіко Берарді відзначив продовження контракту з Сассуоло переможним м'ячем у ворота Лечче. Гравець збірної Італії мав далеко не один момент, аби відзначитися голом, та й номінальні господарі стадіону в Емільї-Романьї загалом виглядали гостріше.
"Нероверді" здобули мінімальну перемогу, а новачок Серії А повертається до еліти з двох поразок поспіль.
Огляд матчу:
Сассуоло — Лечче 1:0
Гол: Берарді, 40
Сассуоло: Консільї — Рожеріо, Феррарі, Ерліч, Тольян — Матеус Енріке (Торсведт, 64), Лопес, Фраттезі (Харруі, 80) — Кіріакопулос (Айхан, 90+5), Берарді, Пінамонті (Дефрель, 64).
Лечче: Фальконе — Галло, Баскіротто, Блен, Гендрей — Гонсалес (Аскільдсен, 80), Юлман, Бістровіч (Хельгасон, 71) — Ді Франческо, Стрефецца (Лістковскі, 90), Сессай (Коломбо, 80).
Попередження: Матеус Енріке, Берарді, Рожеріо, Фраттезі, Тольян — Гонсалес.