Італія

Відбувся черговий матч другого туру італійського чемпіонату.

У матчі другого туру італійської Серії А Болонья на своєму полі поділила очки з Вероною. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 21 хвилині, коли результативним ударом відзначився Арнаутович. Проте наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок зусиллями Анрі.

Також зазначимо, що футболісти Болоньї закінчували зустріч у меншості після вилучення Орсоліні на 78 хвилині.

Для Болоньї та Верони це перше очко у новому сезоні після поразок від Лаціо та Наполі відповідно у першому турі.

Болонья — Верона 1:1

Голи: Арнаутович, 21 — Анрі, 43.

Болонья: Скорупскі — Боніфаці, Медель, Де Сільвестрі — Камбіассо, Схутен, Домінгес (Ебішер, 89), Касіус (Лікояніс, 64) — Соріано (Віньято, 64) — Арнаутович, Орсоліні.

Верона: Монтіпо — Коппопа, Гюнтер, Ретсос — Лазович, Іліч, Хонгла (Велозу, 81), Тамезе, Фараоні (Терраччано, 52) — Лазанья, Анрі.

Попередження: Боніфаці, Домінгес, Арнаутович — Хонгла, Коппопа, Гюнтер.

Вилучення: Орсоліні, 78 (пряма червона).