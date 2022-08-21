Відбувся черговий матч другого туру італійського чемпіонату.
Болонья - Верона, Getty Images
21 серпня 2022, 23:44
У матчі другого туру італійської Серії А Болонья на своєму полі поділила очки з Вероною. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 21 хвилині, коли результативним ударом відзначився Арнаутович. Проте наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок зусиллями Анрі.
Також зазначимо, що футболісти Болоньї закінчували зустріч у меншості після вилучення Орсоліні на 78 хвилині.
Для Болоньї та Верони це перше очко у новому сезоні після поразок від Лаціо та Наполі відповідно у першому турі.
Болонья — Верона 1:1
Голи: Арнаутович, 21 — Анрі, 43.
Болонья: Скорупскі — Боніфаці, Медель, Де Сільвестрі — Камбіассо, Схутен, Домінгес (Ебішер, 89), Касіус (Лікояніс, 64) — Соріано (Віньято, 64) — Арнаутович, Орсоліні.
Верона: Монтіпо — Коппопа, Гюнтер, Ретсос — Лазович, Іліч, Хонгла (Велозу, 81), Тамезе, Фараоні (Терраччано, 52) — Лазанья, Анрі.
Попередження: Боніфаці, Домінгес, Арнаутович — Хонгла, Коппопа, Гюнтер.
Вилучення: Орсоліні, 78 (пряма червона).