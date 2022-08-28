У четвертому турі італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі поділив очки у матчі з Ромою.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Вже на другій хвилині Влахович роздрукував ворота "вовків". Проте команда Жозе Моуріньо змогла відігратися в середині другого тайму зусиллями Абрагама.

Огляд матчу

Ювентус — Рома 1:1
Голи: Влахович, 2 — Абрагам, 69

Ювентус: Щесни — Де Шильйо, Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Локателлі (Ровелла, 86), Рабьо (Закарія, 58), Міретті (Мілік, 77) — Куадрадо (Маккенні, 77), Влахович (Кін, 86), Костич.

Рома: Патрісіу — Манчіні (Залевські, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Матич, Спінаццола (Ель Шаараві, 46) — Дібала (Кумбулла, 78), Пеллегріні (Бове, 90+3) — Абрагам.

Попередження: Локателлі, Костич — Крістанте, Челік.

Джерело: MEGOGO