До вашої уваги найкращі моменти матчу італійської Серії A.
Ювентус — Рома, Getty Images
28 серпня 2022, 09:00
У четвертому турі італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі поділив очки у матчі з Ромою.
Матч закінчився із рахунком 1:1. Вже на другій хвилині Влахович роздрукував ворота "вовків". Проте команда Жозе Моуріньо змогла відігратися в середині другого тайму зусиллями Абрагама.
Огляд матчу
Ювентус — Рома 1:1
Голи: Влахович, 2 — Абрагам, 69
Ювентус: Щесни — Де Шильйо, Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Локателлі (Ровелла, 86), Рабьо (Закарія, 58), Міретті (Мілік, 77) — Куадрадо (Маккенні, 77), Влахович (Кін, 86), Костич.
Рома: Патрісіу — Манчіні (Залевські, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Матич, Спінаццола (Ель Шаараві, 46) — Дібала (Кумбулла, 78), Пеллегріні (Бове, 90+3) — Абрагам.
Попередження: Локателлі, Костич — Крістанте, Челік.
Джерело: MEGOGO