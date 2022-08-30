До вашої уваги найкращі моменти матчу італійської Серії A.
Сассуоло — Мілан, Getty Images
30 серпня 2022, 22:39
У четвертому турі італійської Серії А Мілан у гостях не зміг обіграти Сассуоло.
Зустріч закінчилася без забитих м'ячів, при цьому гравці господарів мали чудовий шанс у першому таймі, заробивши пенальті, але Доменіко Берарді не зміг вразити ворота Меньяна.
Огляд матчу
Сассуоло — Мілан 0:0
Сассуоло: Консільї — Толян, Феррарі, Ерліч, Рожеріо — Лопес, Фраттезі (Харруї, 69), Торстведт (Матеус Енріке, 69), Кірьякопулос (Маркіца, 84) — Берарді (Дефрель, 52), Пінамонті (А4).
Мілан: Меньян — Флоренці, К'єр (Калулу, 80), Томорі, Ернандес — Беннасер, Браїм Діас (де Кетеларе, 57), Побега (Тоналі, 57) — Салемакерс (Жуніор Месіас, 57), Жиру (Адлі, 73), Рафаелу Леау.