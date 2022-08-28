Італія

До вашої уваги найкращі моменти матчу італійської Серії A.

У третьому турі італійської Серії А Мілан на своєму полі обіграв Болонью з рахунком 2:0.

У складі "росонері" результативними ударами відзначилися Леау та Жиру.

Для команди Стефано Пьолі це була друга перемога цього сезону після трьох матчів. Раніше була перемога над Удінезе та нічия з Аталантою.

Огляд матчу

Мілан - Болонья 2:0

Голи: Леау, 21, Жиру, 58.

Мілан: Меньян, Калабрія, Томорі (Габбія, 83), Калулу, Ернандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адлі, 61), Тоналі, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 62).

Болонья: Скорупські, Касіус, Медель (Боніфаці, 74), Сумаоро, Лукумі, Камб'язо, Схаутен (Фергюсон, 84), Віньято (Соріано, 62), Домінгес (Ебішер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62)

Попередження: Схаутен (56), Калабрія (66), Адлі (86).

Джерело: MEGOGO