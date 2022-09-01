Італія

Клуб з Мілану посилив лінію оборони.

Інтер довгий час роздумував над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став досвідчений захисник Франческо Ачербі.

Стверджується, що футболіст перебрався з Лаціо на правах орендної угоди терміном на один рік. Інтер має право викупа.

Зазначимо, що Франческо Ачербі працював разом із Сімоне Індзагі, а тому тренер чудово знає можливості захисника.

Нагадаємо, що Інтер розглядає іншу можливість посилення оборони - клуб зробив пропозицію Штутгарту щодо Соси.