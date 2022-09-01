Клуб з Мілану посилив лінію оборони.
Франческо Ачербі, фото Інтер
01 вересня 2022, 20:54
Інтер довгий час роздумував над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став досвідчений захисник Франческо Ачербі.
Стверджується, що футболіст перебрався з Лаціо на правах орендної угоди терміном на один рік. Інтер має право викупа.
Зазначимо, що Франческо Ачербі працював разом із Сімоне Індзагі, а тому тренер чудово знає можливості захисника.
Нагадаємо, що Інтер розглядає іншу можливість посилення оборони - клуб зробив пропозицію Штутгарту щодо Соси.