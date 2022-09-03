Італія

Команди забили по голу.

У стартовому матчі п'ятого туру італійської Серії А у Флоренції зустрілися Фіорентина та Ювентус. У протистоянні, яке останні 30 років носить особливо принциповий характер, усе закінчилося нічиєю 1:1.

Відзначимо, що Массіміліано Аллегрі залишив у запасі колишнього гравця "фіалок" Душана Влаховича, якому місцеві вболівальники готові були влаштувати "теплий" прийом. Серб на полі так і не з'явився.

Втім, інший нападник туринців Аркадіуш Мілік виправдав довіру наповну і відзначився забитим м'ячем.

Що цікаво, перевагою як за грою, так і за статискою володіли підопічні Вінченцо Італьяно. "Б'янконері" кілька разів рятував Маттіа Перін — зокрема, у випадку з нереалізованим пенальті Луки Йовича.

Фіорентина — Ювентус — 1:1

Голи: Куаме, 29 — Мілік, 9

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович (Куарта, 54), Ігор, Бірагі — Малех (Мандрагор, 62), Амрабат, Барак (Зурковсі, 79) — Куаме (Іконе, 63), Йович (Кабрал, 79), Соттіль

Ювентус: Перін — Куадрадо (Міретті, 64), Даніло, Бремер, Сандро (Бонуччі, 78) — Маккенні, Паредес (Фаджолі, 83), Локателлі — Ді Марія (Де Шильо, 46), Мілік, Костич (Кін, 65)

Попередження: Амрабат, 15; Куаме, 52 — Сандро, 33; Даніло, 53

На 44 хвилині матчу Лука Йович (Фіорентина) не реалізував пенальті.

Сьогодні на любителів Серії А очікує ще 2 матчі. О 19:00 Мілан у дербі зустрінеться з Інтером, а о 21:45 Лаціо на своєму полі прийме Наполі.

СЬогоднішнє міланське дербі стане першим для Шарля Де Кетеларе.