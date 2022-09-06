Італія

Італійський клуб може очолити колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

Болонья відправила у відставку головного тренера команди Сінішу Михайловича. Про це повідомляє Corriere dello Sport з посиланням на Sky Sport Italia.

Причиною звільнення 53-річного серба є незадовільні результати клубу. Після п'яти турів в італійській Серії А Болонья набрала три очки і є одним із шести клубів, які ще не перемагали у новому сезоні.

Нагадаємо, Михайлович продовжує боротися з лейкемією, яка була діагностована вдруге менш як за три роки у березні.

Можливими кандидатами на заміну сербу називають Тьяго Мотту, Клаудіо Раньєрі та колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.