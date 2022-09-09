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Коментар директора з футболу Шахтаря перед матчем проти Чорноморця.

Директор з футболу ФК Шахтар Даріо Срна прокоментував останні матчі "гірників" проти Руха (1:0) та Лейпцига (4:1), а також поділився очікуваннями від гри з Чорноморцем.

Спочатку хорват відповів на питання, чи вщухли емоції після розгромної перемоги у Німеччині і чи команда вже повністю сконцентрована на підготовці до матчу з одеситами.

Нагадаємо, матч між Шахтарем і Чорноморцем відбудеться у суботу, 10 вересня, о 17:00. Місце проведення зустрічі — Арена Львів.

"Так, проте це не так, що ми вже наступного дня все забули й усі думки про наступний поєдинок. Такі ігри, як із Лейпцигом, будуть ще довго в пам’яті. Але ви маєте рацію, немає часу на святкування, тим більше що це лише перший матч. Сьогодні думаємо про Чорноморець уже більше, ніж про Лейпциг.

Є невеликі мікротравми в деяких гравців, та всі в строю, за винятком Віті Корнієнка. І пропускає матч Міша Мудрик – через вилучення в матчі з Рухом".

Згодом функціонер "помаранчево-чорних" зачепив тему вилучення Мудрика у матчі з Рухом.

"Я вважаю, що вилучення і близько не було, а арбітр припустився помилки. Такі помилки привертають увагу. Вилучається гравець у першому таймі, вилучається лідер атаки, і це робиться холоднокровно і без жодних сумнівів. Футболіст Руха спокійно продовжив гру, що підтверджує відсутність будь-якої травми та грубощів у діях Мудрика".

Також Срна доволі неоднозначно висловив свою думку про суддівство загалом.

"Ви знаєте, зарано робити якісь висновки, навіть щодо вилучення Мудрика. Та я завжди казав: помилки трапляються в усіх. Питання, чи це була помилка навмисна в інтересах команди суперника чи ще в чиїхось інтересах або це не навмисна помилка?

Арановський – досвідчений арбітр, і в нашому випадку, я вважаю, це була навмисна помилка. Хтось із першого туру бачив себе на першому місці, а нам відводили роль статистів. Щось пішло не так, і ми вже бачимо, що суддівський фактор виходить на передній план. Я не хотів би, щоб після кожного туру ми говорили про суддів. Я волію говорити про футбол. Та якщо хтось мотивуватиме арбітрів припускатися навмисних помилок, ми не мовчатимемо" - підсумував 40-річний функціонер.

Нагадаємо, вінгер "гірників" Мар'ян Швед потрапив до збірної першого туру Ліги чемпіонів. 25-річний українець відзначився дублем у ворота Лейпцига.