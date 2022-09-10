Італія

Італійський захисник вирішив закінчити з футболом.

Колишній футболіст Інтера та збірної Італії Давіде Сантон ухвалив рішення про завершення кар'єри.

"Я змушений закінчити грати. Не через те, що я не мав пропозицій, не через щось ще, а тому, що моє тіло з такою кількістю травм у минулому більше не може цього виносити.

Я мав це зробити. Не хочу, але не можу інакше. Я досі можу ходити на своїх двох, але щоб бути професійним гравцем, потрібно більше. Моє ліве коліно не оперувалося, але його вже нема.

Ще є знамените праве коліно: мені оперували його тричі. Хрящ, видалили всі зовнішні меніски, але як тільки я роблю мінімальне навантаження, воно набрякає і більше не згинається", — наводить слова Сантона TuttoMercatoWeb.

За свою кар'єру італійський захисник виступав за Інтер, Рому, Чезену та Ньюкасл.

Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри оголосив парагвайський нападник Лукас Барріос.