Італійський захисник вирішив закінчити з футболом.
Давіде Сантон, getty images
10 вересня 2022, 12:55
Колишній футболіст Інтера та збірної Італії Давіде Сантон ухвалив рішення про завершення кар'єри.
"Я змушений закінчити грати. Не через те, що я не мав пропозицій, не через щось ще, а тому, що моє тіло з такою кількістю травм у минулому більше не може цього виносити.
Я мав це зробити. Не хочу, але не можу інакше. Я досі можу ходити на своїх двох, але щоб бути професійним гравцем, потрібно більше. Моє ліве коліно не оперувалося, але його вже нема.
Ще є знамените праве коліно: мені оперували його тричі. Хрящ, видалили всі зовнішні меніски, але як тільки я роблю мінімальне навантаження, воно набрякає і більше не згинається", — наводить слова Сантона TuttoMercatoWeb.
За свою кар'єру італійський захисник виступав за Інтер, Рому, Чезену та Ньюкасл.
Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри оголосив парагвайський нападник Лукас Барріос.