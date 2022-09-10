Італія

Офіційна особа італійського клубу підтвердила призначення фахівця.

Колишній італійський півзахисник Тіаго Мотта після завершення професійної кар’єри футболіста почав знайомитись із діяльністю на посаді тренера, отримавши перші навички в цьому в розташуванні французького Парі Сен-Жермен.

Після роботи на чолі юнацької команди "червоно-синіх" віком до 19 років, фахівець почав працювати з італійською Дженоа, на керівній посаді якої провів 10 матчів (2 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок).

Його діяльність привернула увагу Спеції, яка в підсумку надала можливість Мотті пропрацювати з основною командою в чотири рази довше під час минулого сезону — 40 матчів.

Але зрештою "спеціале" посіли лише 16 сходинку (10 перемог, 6 нічиїх, 22 поразки), тому керівництво клубу вирішило розпрощатись із Тіаго під час літнього трансферного вікна.

За час кампанії переходів італієць не зміг знайти собі нового місця роботи, однак відставка Сініши Михайловича з посади головного тренера Болоньї відкрила для нього можливість повернутись до італійської першості.

Генеральний директор "россоблу" Клаудіо Фенуччі в коментарі пресі офіційно підтвердив факт прийдешнього призначення Мотти на керівну посаду в його клубі.

"Я тут тому, що хотів вам сказати, що тренером нашої основної команди з понеділка буде Тіаго Мотта.

Наразі ми визначаємо останні аспекти контракту, але тепер я вже можу офіційно оголосити про цю угоду", — заявив функціонер.

Наразі Болонья йде на 16 сходинці з трьома очками в п’яти турах.