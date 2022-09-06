Італія

Сербський тренер та італійський клуб вирішили припинити співпрацю після п'яти матчів у новому сезоні.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Сініши Михайловича.

"Рішення, яке, на жаль, стало неминучим, попри міцний емоційний зв’язок, який був створений з вболівальниками та всім містом за ці хвилюючі та драматичні три з половиною роки.

Особлива подяка Сініші та його співробітникам за те, що вони впоралися з роботою в надзвичайних і дуже делікатних умовах з людської точки зору, з винятковою самовідданістю та професіоналізмом.

В останні роки ми пережили разом із тренером прекрасні та болючі моменти, які зміцнили стосунки, які є не лише професійними, а й перш за все людськими.

Тепер, на жаль, настав час для зміни технічного керівництва: болюче рішення, яке ми повинні були прийняти на благо команди та клубу.

Але навіть якщо Сініша відсьогодні більше не буде тренером «Болоньї», цей клуб і всі люди, які до нього причетні, завжди будуть поруч з ним до його повного одужання та до кінця кар’єри.

Сьогодні ми змушені зробити цей болісний вибір заради команди, яка є перш за все надбанням усього міста та вболівальників. Я хотів би подякувати Синиші за відданість, яку він вклав у свою роботу, навіть в умовах особистих труднощів. Його приклад залишився в історії нашого клубу", — йдеться в заяві клубу.

Після п'яти турів в італійській Серії А Болонья набрала три очки і є одним із шести клубів, які ще не перемагали у новому сезоні.

Нагадаємо, Михайлович продовжує боротися з лейкемією, яка була діагностована вдруге менш як за три роки у березні.