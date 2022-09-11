Україна

У захисника були проблеми зі шлунком перед матчем Ліги чемпіонів.

Протистояння посеред поточного тижня в рамках Ліги чемпіонів УЄФА між турецьким Фенербахче та київським Динамо центральний захисник команди Мірчі Луческу Ілля Забарний був вимушений пропустити через проблеми зі шлунком.

Окрім того, столичний колектив тоді був вимушений грати без важливої опції резерву у вигляді нападника Владислава Ваната, у якого лікарі незадовго до єврокубкової гри діагностували запалення м’язів.

У підсумку, Динамо поступилось "канаркам" у напруженій боротьбі (1:2).

Фенербахче — Динамо 2:1 Відео голів та огляд матчу

Однак уже під час підготовки до поєдинку національної першості проти Львова на Арені Львів у рамках четвертого туру УПЛ обидва виконавці були присутні на заключному тренуванні в основній групі.

На відео, яке опублікувала прес-служба киян, можна було побачити присутність Забарного та Ваната, однак раніше травмовані Артем Бєсєдін, Микола Шапаренко та Георгій Бущан були відсутні.

Нагадаємо, що матч Динамо Київ — Львів відбудеться 11 вересня, о 17:00 за київським часом.