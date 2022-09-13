Італія

Огляд подій шостого туру чемпіонату Італії.

Шостий тур Серії А — уособлення стереотипного уявлення про італійський футбол. Претенденти на Скудетто поназбирали мінімальних перемог, а гра за участю Ювентуса закінчилася суддівським скандалом. І, що цікаво, туринці у вирі цього скандалу справедливо прийняли роль постраждалих.

А ще минулими вихідними Аталанта Руслана Маліновського втратила лідерську сходинку — трималася на ній команда Гасперіні недовго.

Що ж до іншого колективу з Ломбардії, то Монца нарешті здобула перше очко в Серії А. Краще пізно, ніж ніколи, хоча це й не врятувало Джованні Строппу від звільнення.

Також шостий тур став неймовірно грубим. Власне, ми знову про суддівський фактор, але ж як його оминути, якщо у десяти матчах було вилучено 6 гравців?!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 6 ТУР

89 — число перемоги

Наполі та Інтер у стартових матчах туру перемогли дуже схоже, вирішивши долю своїх поєдинків на останніх хвилинах. А якщо бути точним, то на 89-й.

"Партенопеї" протягом усієї гри тиснули на ворота Спеції, а Хвіча Кварацхелія, окрилений нагородою найкращого гравця Серії А у серпні, знущався над "орлятами" як міг. Втім, грузина знову спіткала та сама проблема, що й у Римі тижнем тому — слабка реалізація. Мабуть, з віком прийде...

Переможний м'яч підопічні Спаллетті забили після флангової комбінації. Дебютним голом за Наполі відзначився Джакомо Распадорі, якому асистував 22-річний хавбек Джналука Гаетано, який повернувся з оренди у Кремонезе.

Перемога над Ліверпулем могла швидко зійти нанівець, проте кінцівка матчу врятувала почуття тифозі південного клубу. Неаполітанці перервали жахливу серію у домашніх матчах проти Спеції у рамках Серії А, адже минулі дві спроби приручити "орлят" закінчувалися для них сенсанційними поразками.

Що стосується Віктора Коваленка, то уродженець українського Херсона з'явився на полі на 62 хвилині замість одного з найяскравіших гравців Спеції — Сімоне Бастоні. Нічим особливо цікавим наш співвітчизник не відзначився, проте будемо справедливими — на виклик до збірної України він цього сезону вже награв, тож Олександр Петраков прийняв цілком слушне рішення.

Щодо Інтера, то тут ігрової переваги масштабу Наполі не було і близько. Новий лідер Торіно Нікола Влашич, таке враження, надихнувся нашими минулими текстами і вирішив підтвердити звання лідера "биків". 24-річний хорват не раз демонстрував дива техніки на обмеженому просторі — і це, вибачте, на фоні Інтера.

Буквально за кілька місяців балканцю вдалося не просто вписатися у гру нової команди, а й стати її справжнім двигуном та ідейним натхненником атакувальної ланки. Можемо зробити сміливий прогноз, що далі на Ніколу чекає клуб рівнем значно вище і за Торіно, і за Вест Гем з Евертоном.

Найкращий момент "нерадзуррі" по ходу гри — удар Мілана Шкрініара після подачу Дімарко з кутового. Ваня Мілінкович-Савич на лінії зіграв просто феноменально і перевів м'яч у поперечину. Хоча його досвідченіший колега по цеху Самір Ханданович запам'ятався по цьому поєдинку набагато більше.

По голу, то тут вкотре зіграла свою роль магія Ніколо Барелли. Людина вкотре підтверджує, що здатна на полі не просто грати, а ще й творити. А переможний гол на свій рахунок записав таки хорват, тільки-от не той, кого за правом треба вважати "найкращим хорватом матчу". Відзначився Марцело Брозович, який змусив Сімоне Індзагі вже не вперше у сезоні бігти на всекомандні радощі.

До слова, Інтер вже вдруге у сезоні перемагає у чемпіонському стилі, вириваючи 3 пункти на останніх хвилинах. Але Інтер при цьому у дуже НЕчемпіонському стилі програє усім, хто хоч трошки наближений до його рівня — і це вже ставить над якістю роботи Індзагі величезний знак питання.

Перемога, яка була потрібна як повітря — є. І Вікторія у ролі наступного суперника в ЛЧ — дуже в тему. А от що буде проти Барселони...

Суддівський скандал номер раз. Підготовчий

Скоріше не скандал, а просто гра, в якій арбітр вимушено мав відіграти значну роль.

Як мінімум, бо Рафаель Леау не вміє прибирати свої лікті, коли цього вимагає ситуація. А потім ще й намагається пробити через себе так, що влучає супернику ногою в обличчя. За ці вся діяння він отримує жовті картки, які по ходу справи перевтілюються у червону. І кого тут звинувачувати?

Ще у Мілана виникають питання до Мікаеля Фаббрі з приводу незарахованого м'яча Де Кетеларе з передачу того таки Леау. І тут вже дійсно важко втямити — де, у кого і коли. Рахунок-то міг ставати 2:0! Втім, дебютний гол бельгійця у футболці "россонері" ще точно попереду. І не тільки дебютний.

Претензія "Дорії" мають трошки інший характер — у їхні ворота поставили пенальті за далеко неочевидну для них гру рукою. З нього Мілан зусиллями Жиру і забив переможний м'яч.

На довершення Фаббрі ще й вилучив за емоції Марко Джампаоло. Той емоцій не приховував і назвав "стража порядку" попросту мудаком. Що ж...

Суддівський скандал номер 2. Головний

З одного боку, Ювентус навіть не повинен критикувати Маттео Марченаро. Усі питання щодо гри туринці зійшли на "ні" виключно через те, що сталося на останніх секундах гри. Італія, а з нею і весь футбольний світ, обговорювали одне — в Юве вкрали перемогу! І правда ж вкрали...

На 90+5 за рахунку 2:2 Мілік забиває, але все відміняється через офсайд у Леонардо Бонуччі, який впливав на епізод. Можливо, дійсно впливав, тільки-от в офсайді він не заходився через позицію Антоніо Кандреви. І це той випадок, коли VAR аж ніяк не допоміг.

Чи винна бригада арбітрів? Можливо. Але ще більше винні люди, які заощаджують на камерах. І здається, що саме через це Марченаро попросту міг не бачити на повторі місцезнаходження Кандреви. Хоча ми його, звісно, не виправдовуємо.

Щодо гри, то туринці і без того вчинили камбек з 0:2, а Бремер відзначився дебютним м'ячем за Юве з передачу ще одного новачка — Філіпа Костича.

Втім, все затьмарила кінцівка зустрічі. Справжнім невдахою матчу став Аркадіуш Мілік, який відсвяткував гол на другу жовту (себто червону), але м'яч при цьому не був зарахований. "Senza parole" — такий був коментар поляка після гри. Нема слів, коротше кажучи. В усіх нема.

Скудетто відміняється

Якщо, звісно, гарячі голови тіфозі Аталанти і справді почали про нього не тільки мріяти, але й говорити. Бергамаски і справді стали значно більш прагматичною командою, проте це аж ніяк не рятує їх від необов'язкових втрат.

Кремонезе продовжує не перемагати, але нічия з командою Гасперіні (навіть враховуючи жахливу помилку голкіпера "Богині" Муссол) — дуже хороший результат для новачка еліти.

Що ж до Руслана Маліновського, то один із лідерів збірної України вийшов на поле зі старту, провів на полі 56 хвилин та отримав середню оцінку 6.7 за версією Whoscored.

Паціент... який?!

Це ми про Монцу. Жива вона чи мертва — невідомо навіть попри перше очко в шести турах. Але Джованні Строппа, як ми вже сказали вище, свою роботу заслужено втратив.

По-перше, нещодавні колеги по Серії B повністю перебігали "б'янкороссі" за грою. І якщо когось і треба відзначати у складі ломбардійців, так це голкіпера Ді Грегоріо. По-друге, за досить дивних обставин за рахунку 1:1 підопічні Строппи не отримали у свої ворота пенальті за гру рукою Моліни.

Зате справжньою окрасою гри став забитий Монцею м'яч. Це постарався Стефано Сенсі, який відкрив лік своїм голам у червоно-білих кольорах. А от при голі Лечче знову відзначимо спритність Ламека Банди, який прекрасно розігнав атаку.

Перемоги римлян

І Лаціо, і Рома у шостому турі перемогли на тоненького, на останніх секунд залишаючи суперникам бодай мінімальні, але шанси на нічию.

"Орлам" вкотре допомогла геніальність Сергея Мілінковича-Савича, який видав вже третій неймовірний асист за сезон. Спочатку була передача на Андерсона у грі з Інтером, потім п'ятка на Іммобіле у Генуї, а тепер просто таки "цукерочка" на все того ж Чіро у матчі проти Верони. Ну а у компенсований час усі питання зняв Луїс Альберто, який у нинішньому сезоні значно успішніше грає саме після виходів на заміну.

До речі, гра запам'яталася ще й дивним жестом Мауріціо Саррі у бік спортивного директора "еллінів" Франческо Марокки. Як потім з'ясувалося, цьому "факу" передують давні дружні стосунки, а тому сприймати емоції сеньйора курця всерйоз не слід.

У випадку Роми все вирішив іншій геній — Пауло Дібала. Феноменальний гол і прекрасний пас на Абрагама, який вже залікував свою травму.

Емполі добре пручався, а Акпа-Акпро так і хотів показати свою відданість Лаціо хоча би таким чином — то видав прекрасний пас на Сатріано, який не реалізував вихід віч-на-віч, то сам влучив у стійку, то... вдарив Смоллінга ногою по голові. За останнє, звісно, отримав заслужену червону.

Рома перериває серію невдач, нехай і робить це не надто впевнено. І що дуже важливо для тіфозі — обганяє у таблиці одвічних ворогів по місту.

Між Михайловічем та Моттою

Болонья у цьому туру нарешті здобула першу перемогу, обігравши Фіорентину. Ефект звільнення тренера (Сініші Міхайловича) подіяв, тепер прихильники "россоблу" очікують на ефект нового тренера — Тіагу Мотта дебютує у новій ролі 17 вересня матчем проти Емполі.

Знову відзначився голом Марко Арнаутович, який записав до свого рахунку вже 6 м'ячів у сезоні. Уявляєте, якби він влітку опинився у Манчестер Юнайтед?! А-от перший "неарнаутівський" гол Болоньї у сезоні забив Мусса Барроу.

Команда Вінченцо Італьяно у свою чергу продовжила свою серію без перемог до восьми матчів, з яких 5 поспіль — у чемпіонаті. Можна списувати на жахливий календар, адже "фалки" грали ще й кваліфікацію Ліги Конференцій. Втім, це все відмазки...

Удінезе is on fire

Ось хто на початку сезону і справді дивує. "Фріульці" здобули чергову перемогу, нехай і граючи у більшості увесь другий тайм.

Відзначимо, що знову прекрасну гру провів Андреас Перейра. Здається, його феєрія у матчі проти Роми не була випадковістю, як і феєрія усієї команди Андреа Соттіля.

А от Сассуоло вже вкотре не вражає...

Найкращі голи тура

Стефано Сенсі (Монца)

Лазар Самарджич (Удінезе)



Пауло Дібала (Рома)

Збірна тура

Турнірна таблиця

1 Наполі 6 14 2 Аталанта 6 14 3 Мілан 6 14 4 Удінезе 6 13 5 Рома 6 13 6 Інтер 6 12 7 Лаціо 6 11 8 Ювентус 6 10 9 Торіно 6 10 10 Салернітана 6 7 11 Фіорентина 6 6 12 Болонья 6 6 13 Сассуоло 6 6 14 Верона 6 5 15 Спеція 6 5 16 Емполі 6 4 17 Лечче 6 3 18 Кремонезе 6 2 19 Сампдорія 6 2 20 Монца 6 1

Наступний тур