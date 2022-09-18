Італія

Представляємо до вашої уваги анонс матчу 7-го туру Серії А.

Недільна програма Серії А подарує любителям італійського футболу великий вибір смачних страв. Одна з них — це зустріч між Ромою і Аталантою

Власне, тут і говорити багато не треба. "Джалороссі" наразі посідають п'яту сходинку, маючи у своєму активі 13 очок, у той час як бергамаски розділяють з Наполі і Міланом першу позицію. В усіх трьох команд по 14 балів, а за додатковими показниками команда Гасперіні є другою після колективу Піолі.

Минулого сезону матчі між Ромою та Аталантою можна було охрестити ще й битвами прагматизму проти романтики. Втім, навряд таке визначення підійде зараз...

РОМА — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 18 ВЕРЕСНЯ, 19:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома підходить до матчу з покращеним настроєм. Підопічні Жозе Моурінью зуміли реабілітуватися після фіаско з Удінезе (0:4) та ганьби з Лудогорцем (1:2) і одержали 2 перемоги поспіль. Спочатку римляни обіграли Емполі у Серії А (2:1), а згодом і ХІК у Лізі Європи (3:0).

Так, в обох випадках — не без вилучень у складах суперників. Причому у випадку матчу з фінами червона картка вплинула на хід гри, хай навіть вона була тисячу разів справедливою. Проте столична команда показала, що не застрягла у піке і продовжує боротьбу за найвищі місця в усіх турнірах.

Дуже на руку римлянам зіграло відновлення від травми Ніколо Дзаньоло, з яким Рома ніяк не може домовитися про новий контракт. Італієць провів дуже сильний матч проти ХІКа, відзначившись гольовою передачею на Андреа Белотті. Проте припустимо, що у недільному матчі сеу Жозе не буде ризикувати і грати у дві "десятки", а випустить звичну пару опорників Матич-Крістанте, вище над якими гратиме Пеллегріні.

Що ж до Аталанти, то команда неочікувано для всіх почала сезон, що називається, "ударно". Більшість прогнозів зводилися до того, що команда Гасперіні буде претендувати хіба що на зону Ліги Конференцій. А тут — на тобі: протягом довгого часу (за мірками початку чемпіонату) бергамаски трималися на одноосібній першій сходинці. І якби не необов'язкова втрача очок у грі з Кремонезе через нерозумну помилку голкіпера Муссо, то залишалися б на ній і досі. Нехай навіть Його Величність Футбол не терпить умовного часу...

Неозброєним оком можна помітити зміну підходів. Гасперіні набридло просто вражати всю Європу своєю грою — схоже, він захотів трофеїв. У жодному матчі цього сезону ми не бачити тієї феєричної Аталанти, яка 90+ хвилин несеться вперед, не помічаючи суперників. Проте втративши кількох ключових футболістів (Фройлер, Ілічич) вона витискає максимум зі своїх можливостей.

Що ж до матчів проти топів, до бергамаски відверто не вразили у грі другого туру з Міланом. Втім, заради справедливості зазначимо, що і Рома у грі з Ювентусом мала поступатися ще у першому таймі, поки у виконанні туринців не почався вже сумновідомий Аллегрібол.

У Римі ввечері ми очікуємо обережну гру з двох сторін. Як ми вже зазначили вище, це не буде протистояння прагматики і романтики — тут зійдуться ультрапрагматизм проти прагматизму помірного, у якого іноді проблискують нотки минулої палкої любові до прекрасного. Результат прогнозуємо відповідний — 1:1.

Щодо Руслана Маліновського, то "поставимо" на його джокерський вихід. Так чи інакше, він відверто не вразив у грі з Кремонезе.

Орієнтовні склади:

Рома: Руї Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєз — Челік, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Дібала — Абрагам

Аталанта: Муссо — Толої, Демірал, Околі — Гатебур, Де Рон, Копмейнерс, Мелле — Пашаліч, Едерсон — Муріель

Не зіграють: Вейналдум, Ель-Шаараві, Залевскі, Кумбулла — Джимсіті, Паломіно, Сапата (усі в обох командах — травми)

Цікаві факти:

- Аталанта не перемагала Рому в останніх трьох матчах. Остання звитяга "Богині" над джалороссі датується 20 грудня 2020 року (4:1, матч відбувся у Бергамо);

- На рахунку Руслана Маліновського — 1 м'яч у ворота Роми. Українець відзначився у воротах "вовків" 22 квітня 2021 року у Римі, матч закінчився 1:1;

- Востаннє Аталанта здолала Рому на її полі 25 вересня 2019 року (0:2);

- Усього Рома та Аталанта зіграли між собою 134 матчі. 62 перемоги одержали "вовки", 29 — "Богині". 43 гри завершилися миром на табло.

ПРОГНОЗ 1:1