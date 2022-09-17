Федеріко К'єза добре відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок і сподівається незабаром повернутися до гри за Ювентус.
24-річний італійський вінгер отримав серйозну травму під час перемоги над Ромою з рахунком 4:3 у січні цього року, миттєво завершивши свій сезон. 
Як повідомляє Sky Sports Italia, К'єза не зазнав жодних ускладнень і тепер сподівається повернутися до повноцінних тренувань у найближчі тижні.
24-річний гравець прагне повернутися до гри до кінця майбутньої міжнародної перерви, що дозволить йому трохи зіграти напередодні перерви на чемпіонаті світу в листопаді.
Загалом К'єза провів за "б'янконері" 61 матч, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.
Нагадаємо, що влітку К’єза відмовився від відпустки заради швидкого повернення до гри, але його коліно погано відреагувало на навантаження.