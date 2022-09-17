Італія

Відновлення вінгера проходить добре.

Федеріко К'єза добре відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок і сподівається незабаром повернутися до гри за Ювентус.

24-річний італійський вінгер отримав серйозну травму під час перемоги над Ромою з рахунком 4:3 у січні цього року, миттєво завершивши свій сезон.

Як повідомляє Sky Sports Italia, К'єза не зазнав жодних ускладнень і тепер сподівається повернутися до повноцінних тренувань у найближчі тижні.

24-річний гравець прагне повернутися до гри до кінця майбутньої міжнародної перерви, що дозволить йому трохи зіграти напередодні перерви на чемпіонаті світу в листопаді.

Загалом К'єза провів за "б'янконері" 61 матч, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.